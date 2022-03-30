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Вже не лише газ: у Росії вигадали, що ще можна експортувати за рублі

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 11:35
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Росія не залишає спроб обійти санкції різними шляхами. Але не виходить
Російські аграрії хочуть продавати зерно у рублях
Російські аграрії хочуть продавати зерно у рублях / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За війну проти України Росія опинилася під гнітом цілого ряду серйозних санцій. Тепер проблеми з фінансуванням виникли у російських експортерів зерна, і вони просять просити Центробанк уможливити розрахунки за зерно в рублях для найбільших іноземних покупців.

Про це повідомляє видання Комерсант.

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Повідомляється, що ще минулого тижня Центробанк провів нараду зі Спілкою експортером зерна, під час якої великі російські експортери зробили таку пропозицію.

"Союз вимагає забезпечити рублеву ліквідність для іноземних банків, у яких обслуговуються покупці зерна, найбільші з яких – Туреччина, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія", – повідомляють журналісти.

Джерело видання серед експортерів зазначає, що зараз більшість контрактів укладаються у валюті.

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Але після вторгнення РФ в Україну європейська та міжнародна спільнота запровадила проти Росії низку санкцій, після чого у російських експортерів почалися складнощі з отриманням коштів, оскільки банки не завжди погоджувалися переказувати гроші.

Також у Союзі експортерів зерна хочуть, щоб Центробанк провів низку заходів щодо оптимізації поточних операцій.

Серед них – фіксація курсу долара США для сплати експортного мита на зерно у день списання коштів із рахунку експортера.

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Санкції проти Центробанку РФ

Раніше під санкції від ЄС та США опал та головний державний банк РФ Центробанк.

Таким чином, більшість резервів Центробанку виявилася заблокованою і це сильно вдарило по курсу рубля.

Раніше Центробанк підтримував рубль завдяки цим резервам, а тепер валюта відправилася в вільне плавання".

Санкції проти Центробанку ввела навіть Японія, хоча раніше країна зберігала нейтралітет у питанні війни Росії проти України.

"Сьогодні" вже розповідали, що раніше в Росії вирішили, що європейці, які купують у них блакитне паливо, повинні платити за нього рублях, і писали, якою була відповідь європейців.

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