Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Уже чуть ли не золотая телятина! Почему украинцы выбирают дешевое мясо

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 15:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стейк в данный момент могут себе позволить разве что на праздники – он прибавил в цене

В Украине чуть ли не на 50% подорожали телятина и говядина. Дефицит, говорят на рынке. Нечем кормить и никакой возможности содержать поголовье, говорят фермеры.

"Сегодня" узнавали, что происходит с ценами на мясо.

Реклама

"Поднялись на 20 гривен. На все? На все. Задняя часть 220. Лопаточка 200. Гуляш 140. Не каждый может себе позволить кусок за 220 гривен. Стараются такое что-то дешевое. Гуляш, ошеек", – говорит продавец.

Покупатели говорят, чувствуют удорожание и переходят на более дешевое мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в пара месяцев.

"До года бычка удержать это если не учитывать пастбища только заготовка сена, уход – это где-то 15 тысяч будет. Продать это мясо будет ну 20. Если мы хорошо его продадим. Почти в ноль", – говорит фермер Григорий Наконечный.

Григорий Прохорович держит коров почти 20 лет, но говорит: так невыгодно как в данный момент – не было никогда. Потому что пастбищ не осталось.

"800 гектаров было пастбищ. А в данный момент 70 га остались, что были пастбища их перепахали все. Все уничтожили пастбища", – говорит фермер.

Он в следующем году, в свои семьдесят лет, должен переехать на Полтавщину, потому что здесь пастбищ не осталось.

Реклама

15 лет назад на этих землях выпасалось более 700 коров, которых держали крестьяне. Сейчас не больше сотни. Местные говорят, что это стало невыгодно. И так по всей стране. Во времена независимости – поголовье сократилось на 90%. Так будет и дальше, говорит экономист. Соответственно и стоимость говядины будет повышаться.

"Если мы говорим о причинах роста затрат – рост цен на зерно, газ, на нефтепродукты, заработную плату, все это провоцирует, что заниматься выращиванием крупного рогатого скота становится невыгодным", – говорит экономист Борис Кушнирук.

Самое популярное ресторанное блюдо – стейк. Его тоже в данный момент смогут себе позволить разве что на праздники: он тоже – прибавил в цене.

"Вот пряжный стейк украинский. Будет стоить где-то 600 грн за килограмм. Такое мясо стоило 2 года назад 200 гривен", – рассказал "Сегодня" повар.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.

Реклама

Также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, по которым ценами покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, считающийся одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене квартиры!
Что искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиардеры
В ТОП-100 самых богатых компаний попали:
Apple – 612,00 млрд долл.
Facebook – 226,74 млрд долл.
McDonald's – 154,92 млрд долл.
Nike – 83,7 млрд долл.
Tesla – 42,6 млрд долл.
Кто еще в списке?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять