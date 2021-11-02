Вже ледь не золота телятина! Чому українці обирають дешеве м'ясо

Стейк зараз можуть собі дозволити хіба на свята – він додав у ціні

В Україні ледь не на 50% подорожчали телятина та яловичина. Дефіцит, кажуть на ринку. Нема чим годувати та жодної змоги утримувати поголів'я, кажуть фермери.

"Сьогодні" дізнавались, що відбувається з цінами на м'ясо.

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"Піднялись на 20 гривень. На усе? На все. Задня частина 220. Лопаточка 200. Гуляш 140. Не кожен може собі дозволить кусок за 220 гривень. Стараються таке шось дешвле. Гуляш, ошийок", – каже продавець.

Покупці кажуть, відчувають здорожчання і переходять на більш дешеве м'ясо – свинину та курятину. Або купують раз на кілька місяців.

"До року бичка утримати це якщо не враховувати пасовища тільки заготовка сіна, догляд – це десь 15 тисяч буде. Продати це м'ясо буде ну 20. Якщо ми добре його продамо. Майже в нуль", – каже фермер Григорій Наконечний.

Григорій Прохорович тримає корів майже 20 років, але каже: так невигідно як зараз – не було ще ніколи. Бо пасовищ не лишилося.

"800 гектарів було пасовищ. А зараз 70 га залишились, те що були пасовища їх переорали всі. Всі знищили пасовища", – кафе фермер.

Він наступного року, у свої сімдесят років, мусить переїхати на Полтавщину, бо тут пасовищ не лишилося.

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15 років тому на цих землях випасалися понад 700 корів, яких тримали селяни. Зараз не більше сотні. Місцеві кажуть, це стало невигідно. І так в усій країні. За часів незалежності – поголів'я скоротилося на 90%. Так буде і надалі, каже економіст. Відповідно, і вартість яловичини буде підвищуватися.

"Якщо ми говоримо про причини зростання витрат – зростання цін на зерно, газ, на нафто-продукти, заробітну плату, все це провокує, що займатися вирощування великої рогатої худоби – стає невигідним", – каже економіст Борис Кушнірук.

Найпопулярніша ресторанна страва – стейк. Його теж зараз зможуть собі дозволити хіба на свята: він теж – додав у ціні.

"Оце спражній стейк український. Буде коштувати десь 600 грн за кілограм. Отаке м'ясо було 2 роки тому 200 гривень", – розповів "Сьогодні" кухар.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

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Також, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало.