В Украине резко упали цены на овощи: сколько теперь стоит "борщевой набор"

Производители настолько спешат продать урожай, что из-за транспорта образуются пробки

Кукуруза лишь за последние два дня упала в два раза / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снизились цены на овощи – причиной стали морозы, которые надвинаются. Теперь фермеры спешат как можно быстрее продать свой урожай.

Об этом сообщает AgroTimes.

Реклама

Производители настолько спешат, что из-за транспорта образуются пробки. Одну из таких заметили перед фермерским оптовым рынком в селе Великие Копани Херсонской области.

Если еще в сентябре килограмм помидор стоил 35-50 грн/кг, то сейчас цены существенно упали:

томат красный – по 14–22 грн/кг;

розовый – по 20–25 грн/кг;

желтый – 20–28 грн/кг;

черный – 24–30 грн/кг.

Кукуруза лишь за последние два дня упала в два раза. Еще 23 октября, по данным comments.ua, кукурузу продавали по 4 грн за штуку, то сейчас – по 2 грн. А баклажаны в конце сентября продавались по 18–35 грн/кг. А сейчас уже стоят 0 15–16 грн/кг. Сорт Гелиос немного дороже – 25 грн/кг.

Реклама

Снизились и на капусту цены, сейчас за нее придется заплатить:

18–20 грн/кг – за цветную;

30–40 грн/кг – за брокколи;

5 грн/кг – за белокачанную;

8 грн/кг – за голубцовую;

9 грн/кг – за пекинскую;

10 грн/кг – за краснокочанную;

10–12 грн/кг – за молодую;

80 грн/кг – за брюссельскую.

Подешевели и другие овощи. Картофель продавали по 6 грн/кг, а сейчас он стоит 5,5–6 грн/кг. Морковь: 6 грн/кг против 6,5 грн/кг. Столько же стоит и свёкла. Лук сейчас можно купить за 6-7 грн/кг, а ранее – за 8-8,50 грн/кг.

Конусовидные перцы стоят 12–24 грн/кг. А кубовидные – от 15 грн/кг (за зеленые) – до 45 грн/кг (желтые).

Реклама

Ранее мы сообщали, что: