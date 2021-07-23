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Укрпочта готовится повысить тарифы: как и на что взлетят цены

23 июля 2021 19:12

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Стоимость сильно вырастет на посылки без объявленной ценности массой до 10 кг и выше

"Укрпочта" повысит тарифы. Коллаж "Сегодня"

"Укрпочта" повысит тарифы. Коллаж "Сегодня"

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" готовит повышение тарифов на 20-40%. Об этом идет речь в проекте документа, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Соответствующие изменения подготовила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Нововведения коснутся следующих услуг:

  • Пересылка письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) станет дороже на 18% (с 11 гривен до 13 гривен).
  • Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г), стоимость которой также увеличат на 18% (с 16,50 гривен до 19,50 гривен).
  • Заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф поднимется на 19% (с 8 гривен до 9,50 гривен).
  • Посылка без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины обойдется на 39% дороже (с 21,60 гривен до 30 гривен), за 1 кг – на 39% (с 3,60 гривен до 5 гривен).
  • Международные пересылки.

Напомним, "Укрпочта" просила повысить тарифы в среднем на 28,8%. Оператор обращался к НКРСИ шесть раз за последние несколько месяцев. Последний раз этот вопрос пересматривался комиссией в 2019 году. Повышение цен на услуги только на 20% аргументировано интересами самой почты, ее клиентов и политикой тарифообразования в ЕС.

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