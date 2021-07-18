Тарифы "Укрпочты" на письма и посылки собрались повысить на 20%

Почтовый оператор просил о еще большем подорожании услуг, но НКРСИ решила учесть и другие факторы

Тарифы "Укрпочты" готовятся поднять / Фото: Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", который недавно попал в скандал с кражей из посылки, скорее всего, получит разрешение повысить тарифы на универсальные почтовые услуги на 20%. Последний раз эти тарифы пересматривались в 2019 году. К универсальным почтовым услугам относится отправка писем, бандеролей, посылок по Украине и за границу.

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Проект такого решения одобрила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Самое решение еще не принято окончательно.

При этом "Укрпочта" просила повысить тарифы в среднем на 28,8%. Оператор обращался к НКРСИ шесть раз за последние несколько месяцев, отметили в комиссии. Возможное разрешение повысить тарифы только на 20% там аргументировали интересами самой почты, ее клиентов и политикой тарифообразования в ЕС.

"Утвержденные тарифы на универсальные услуги почтовой связи являются предельными, то есть "Укрпочта" имеет право предоставлять потребителям услуги ниже уровня предельных тарифов", – подчеркнули в комиссии.

Напомним, ранее "Укрпочта" начала процесс приобретения банка. Госкомпания объявила тендер на услуги оценщика, который должен будет помочь с покупкой. Такое решение стало компромиссом – "Укрпочта" хотела сама предоставлять банковские услуги, но против этого выступил Национальной банк.

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А в мае произошел курьезный случай. Пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам на Закарпатье 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения не все насекомые добрались – многие погибли в дороге, получатели стали жаловаться. А спустя день пчелы начали оживать. В итоге "Укпрочта" решила, что больше не будет заниматься доставкой пчел.