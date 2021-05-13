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Укроборонпром серьезно нарастил производство оружия: авиастроение рулит

13 мая, 15:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За четыре месяца 2021 года одной лишь авиатехники госконцерн произвел на 2 млрд грн

Истребитель МиГ-29 ВСУ

Истребитель МиГ-29 ВСУ

Предприятия ГК "Укроборонпром", где продолжается процесс корпоратизации, в январе-апреле 2021-го увеличили объемы производства оружия и военной техники на 21% по сравнению с прошлым годом, а выпуск продукции военного назначения достиг 10,6 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

  • Самый большой прогресс показало авиастроение – плюс 60% (+2 млрд грн).
  • Производство, ремонт и модернизация средств радиолокации, радиосвязи и спецприборов выросли на 45% (+300 млн грн).
  • Производство высокоточного оружия и боеприпасов – плюс 27% (+400 млн грн).

За четыре месяца 2021 спецэкспортеры заключили контрактов в 2,4 раза больше (280,5 млн долл., или 7,75 млрд грн), чем в прошлом году.

В госконцерне отметили, что апреле-2021 перевыполнили производственные планы на 13%. Лидерами стали предприятия управления судостроения и морской техники концерна, которые превысили план в 2,2 раза (более 120 млн грн).

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Напомним, гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев на телеканале "Украина 24" заявил, что при необходимости концерн готов удвоить выпуск продукции для нужд ВСУ.

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Также сообщалось, что 17 предприятий Укроборонпрома пустят с молотка: раньше они ремонтировали суда, авто и авиацию.

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