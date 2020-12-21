"Укроборонпром" начал процесс корпоратизации

Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации оборонного концерна.
Об этом стало известно во время сегодняшнего брифинга.
"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о преобразовании концерна в холдинги, в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий и внедрение эффективной прозрачной системы корпоративного управления", – сказал он.
Подготовка к корпоратизации займет несколько месяцев. Гусев выразил надежду, что за этот период Верховная Рада одобрит законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса".
"И, таким образом, оборонно-промышленный комплекс в лице "Укроборонпрома" получит долгожданную реформу", – подчеркнул глава концерна.
Как сообщалось ранее, правительство одобрило приватизацию около двух десятков госкомпаний из состава государственного концерна "Укроборонпром". С этой целью их передали в сферу управления Фонда госимущества Украины.
Также напомним, что в 2021 году вместо "Укроборонпрома" планируют создать шесть холдинговых компаний. Сам госконцерн прекратит свое существование.
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