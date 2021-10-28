Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украину толкают в объятия Путина – Яценюк об импорте электроэнергии из России и Беларуси

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 17:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик считает, что Украина своими деньгами поддерживает диктаторские режимы Путина и Лукашенко
Яценюк уверен, что Россия использует электроэнергию, газ и уголь в своих целях
Яценюк уверен, что Россия использует электроэнергию, газ и уголь в своих целях / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Беларуси в объемах, покрывающих 15 процентов потребления Украины, – это прямой путь к потере нашей энергетической независимости,

Об этом он написал в Facebook.

Реклама

"Перед началом зимы вся страна узнала, что власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону. Уголя на складах практически нет. Имеющиеся остатки не позволяют энергетической системе нормально пройти пиковый зимний период потребления электроэнергии. Газ по дешевым ценам не закупили, нанеся ущерб размером с оборонный бюджет", – говорится в сообщении.

Теперь страну снова толкают в объятия России, которая использует электроэнергию, газ и уголь в своих целях – в качестве инструментов для ведения войны.

"Сначала ты получаешь дешевые ресурсы – а потом остаешься без части своей территории. Очевидно, что Украину ведут в ту самую удавку, из которой страна с кожей вырывалась в 2014-16 годах. Не подготовить энергетический сектор к зиме – это не просто халатность. Провалить закупку угля – не просто непрофессионализм. Даже не ошибка. Это прямая диверсия против нашей Независимости", – написал Яценюк.

Реклама

Он заявил, что Украина своими деньгами поддерживает диктаторские режимы президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Наши государства-партнеры, в том числе страны Балтии, которые просили не финансировать режим Лукашенко, сегодня имеют право задать вопрос: с кем Украина, если мы усиливаем тех, кто дестабилизирует эти государства и проводит дикую агрессивную политику в регионе", – пишет политик.

Импорт электроэнергии

В 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму более 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

Реклама

В апреле Верховная Рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки только на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года. Впоследствии запрет был продлен на 1 месяц – до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.

Ранее мы сообщали, по словам экономического эксперта Андрея Новака, очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует об отсутствии у власти энергетической политики, ведь будет иметь следствие тотальный рост цен и инфляция.

Напомним, что в Украине с 1 октября действуют новые тарифы на электроэнергию Кабмин снизил цены, но только для некоторых украинцев, употребляющих меньше фиксированных объемов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять