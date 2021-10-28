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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Україну штовхають у обійми Путіна – Яценюк про імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 17:42
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Політик вважає, що Україна своїми грошима підтримує диктаторські режими Путіна та Лукашенка
Яценюк переконаний, що Росія використовує електроенергію, газ та вугілля у своїх цілях
Яценюк переконаний, що Росія використовує електроенергію, газ та вугілля у своїх цілях / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що продаж на аукціоні "Укренерго" права на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі в обсягах, що покривають 15 відсотків споживання України, – це прямий шлях до втрати нашої енергетичної незалежності,

Про це він написав у Facebook.

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"Перед початком зими вся країна дізналася, що влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону. Вугілля на складах практично немає. Наявні залишки не дозволяють енергетичній системі нормально пройти піковий зимовий період споживання електроенергії. Газ за дешевими цінами не закупили, завдавши збитків розміром з оборонний бюджет", - йдеться у повідомленні.

Тепер країну знову штовхають в обійми Росії, яка використовує електроенергію, газ та вугілля у своїх цілях – у якості інструментів для ведення війни.

"Спочатку ти отримуєш дешеві ресурси – а потім залишаєшся без частини своєї території. Очевидно, що Україну ведуть у той самий зашморг, з якого країна зі шкірою виривалася у 2014-16 роках. Не підготувати енергетичний сектор до зими – це не просто недбальство. Провалити закупівлю вугілля – не просто непрофесійність. Навіть не помилка. Це пряма диверсія проти нашої Незалежності", – написав Яценюк.

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Він заявив, що Україна своїми грошима підтримує диктаторські режими президента Росії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

"Наші держави-партнери, зокрема, країни Балтії, які просили не фінансувати режим Лукашенка, сьогодні мають право поставити питання: з ким Україна, якщо ми посилюємо тих, хто дестабілізує ці держави і проводить дику агресивну політику в регіоні", - пише політик.

Імпорт електроенергії

У 2021 році Україна імпортувала з Росії і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Імпорт призвів до збитків українських виробників електроенергії.

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У квітні Верховна Рада ухвалила проєкт закону про заборону імпорту з Росії і Білорусі до кінця 2021 року, однак НКРЕКП вирішила обмежити поставки лише на 4 місяці, до 30 вересня 2021 року. Згодом заборону було продовжено на 1 місяць – до 1 жовтня 2021 року. Пізніше її продовжили ще на місяць.

Раніше ми повідомляли, за словами економічного експерта Андрія Новака, чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії свідчить про відсутність у влади енергетичної політики, адже матиме наслідком тотальне зростання цін та інфляцію.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня діють нові тарифи на електроенергію. Кабмін знизив ціни, але лише для деяких українців, які вживають менше фіксованих обсягів.

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