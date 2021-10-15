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Для більшості українців знизили вартість електроенергії. Які тарифи в жовтні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 17:01
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Менше платить переважна більшість населення України, адже в основному домогосподарства споживають не так багато електрики
В Україні з 1 січня 2021 скасовано дію пільгового тарифу
В Україні з 1 січня 2021 скасовано дію пільгового тарифу / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

В Україні з 1 жовтня діють нові тарифи на електроенергію. Кабмін знизив ціни, але лише для деяких українців, які вживають менше фіксованих обсягів.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 серпня №859.

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Які тарифи встановили для українців:

  • для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн);
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за кВт*год.

В Україні з 1 січня 2021 року скасоване дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт*год на місяць. Тоді ж і почала діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт*год.

Влада заявила, що менше платить переважна більшість населення України, адже в основному домогосподарства споживають не так багато електрики.

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Відзначимо, що постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти до 30 квітня 2022 року включно.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжила на місяць заборону імпортувати електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Попередня заборона діяла до 1 жовтня 2021 року.

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