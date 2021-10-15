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Для большинства украинцев снизили стоимость электроэнергии. Какие тарифы в октябре

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 17:01
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Меньше платит подавляющее большинство населения Украины, ведь в основном домохозяйства потребляют не так много электричества
В Украине с 1 января 2021 года отменено действие льготного тарифа
В Украине с 1 января 2021 года отменено действие льготного тарифа / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

В Украине с 1 октября действуют новые тарифы на электроэнергию. Кабмин снизил цены, но лишь для некоторых украинцев, которые употребляют меньше фиксированных объемов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 августа №859.

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Какие тарифы установили для украинцев:

  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн);
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за кВт*ч.

В Украине с 1 января 2021 года отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт*ч в месяц. Тогда же и начала действовать единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт*ч.

Власти заявили, что меньше платит подавляющее большинство населения Украины, ведь в основном домохозяйства потребляют не так много электричества.

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Отметим, что постановление правительства предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 включительно.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжила на месяц запрет импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Республики Беларусь. Предыдущий запрет действовал до 1 октября 2021 года.

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