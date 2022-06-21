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Украинские предприниматели попали в "расстрельные списки" – кому угрожают оккупанты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 12:44
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Рассказываем, как оккупанты угрожают украинским фермерам на оккупированных землях
Оккупанты угрожают расстрелом украинским фермерам
Оккупанты угрожают расстрелом украинским фермерам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оккупанты крадут украинский урожай и даже отбирают земли и целые предприятия у фермеров.

Об этом рассказали журналисты The Wall Street Journal, которые собрали истории пострадавших.

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"В прошлом месяце вооруженная группа появилась на ферме недалеко от Мариуполя и сообщила рабочим, что земля "национализируется", и теперь принадлежит им", – рассказал пострадавший аграрий Дмитрий Скорняков.

Боевики "ДНР" заявили украинцам, что теперь все на этих землях принадлежит им и фермеры тоже работают на них.

После этого на предприятие прибыли и другие формирования, чтобы отобрать себе землю. Между боевиками даже вспыхнула ссора с перестрелкой за чужое добро.

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У фермера Валерия Стоянова оккупанты-кадыровцы захватили предприятие недалеко от Мелитополя. Они просто пришли и заявили, что земля теперь принадлежит командиру их части.

За несколько дней оккупанты продали ценное оборудование и вывезли 2500 тонн зерна. Некоторых фермеров разрешили оставить землю себе, но за это обязали отдавать огромную часть прибыли. Самому предпринимателю не повезло, поскольку он лично воевал на Донбассе.

"Они сказали моим рабочим не ждать меня. Потому что я в списке людей, которых нужно расстрелять", – сказал он.

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Один из предпринимателей, исполнительный директор и совладелец группы компаний "Агриком" Петр Мельник вообще не знает, что происходит на его ферме в Луганской области.

"Уже более двух месяцев у меня нет информации ни о них, ни о том, что происходит на ферме. Вся данные, которые ему доступны – это спутниковые снимки. Из них он сделал вывод, что посевную на ферме все же завершили", – рассказывает он.

Грабеж мелитопольских фермеров

Ранее мы рассказывали, что у фермеров Херсонской и Запорожской областей оккупанты отбирают мелитопольскую черешню или скупают ее фактически за бесценок по 10 грн за кг.

В тоже время оптовая цена на черешню у других фермеров в среднем составляет 50 грн за килограмм, отдельные сорта – 80 грн.

О том, куда увозят украинский урожай, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как воровство нашего зерна россиянами попало на спутниковые снимки и рассказывали, как все таки удалось частично прорвать российскую блокаду портов.

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