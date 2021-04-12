Украинцев успокоили: сахар дешевеет, а цену курятины и яиц заморозят до Пасхи

Представители торговых сетей и профильных ассоциаций обсудили ситуацию с ценами на продукты и пришли к выводу, что до Пасхи стоимость еды останется стабильной.

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Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министерство привело данные оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, из которого следует, что цены остановились и оснований для роста цен нет.

Кроме того, за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов: определенных видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

Представители ритейла также заявили, до Пасхальных праздников цены на продукты останутся стабильными. Например, в Союзе птицеводов подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

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В "Укрцукре" также говорят, что причин для подорожания сахара нет. Это связано с ожиданием в ближайшее время импорта в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для переработки на внутреннем рынке. Поэтому в некоторых регионах оптово-отпускная цена на сахар снизилась, уверяют в ассоциации.

Напомним, потребительская инфляция в Украине в марте 2021 в годовом выражении по сравнении с мартом 2020 года, ускорилась до 8,5%. Для сравнения: еще в январе инфляция составила 6,1%. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.

Также напомним, снижение урожая 2020-го повлияло на цены на продукты. В частности, сильно подорожали яйца, крупы, подсолнечное масло. Также эксперты считают, что плохой урожай зерновых скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%.

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