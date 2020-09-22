Украина ждет кредит на 1,2 млрд евро: в ЕС назвали два условия

Европейский Союз готов предоставить Украине кредит на 1,2 млрд гривен, меморандум о котором уже ратифицирован, но для этого Киев должен выполнить условия. Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Условия для получения макрофинансовой помощи от ЕС для Украины, по его словам таковы:

конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом (МВФ);

выполнить требования, касающиеся верховенства права.

"Мы готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, вызванным коронавирусной пандемией. Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал Боррель на совместной пресс-конеференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Боррель также напомнил, что ЕС выделил Украине почти 200 млн евро для борьбы с пандемией коронавируса.

"Это наибольшая финансовая помощь, которая была предоставлена нашим восточным партнерам", – уточнил Боррель.

Напомним, 28 августа Зеленский обратился к ЕС с просьбой не тянуть с выделением Украине "исключительного" кредита в 1,2 млрд евро.

При этом миссия Международного валютного фонда в Украине теперь ожидается не раньше октября-ноября. Специалисты МВФ должны будут оценить выполнение украинской стороной условий программы stand-by. После работы миссии руководства фонда сможет принять решение о выделении Киеву второго транша. Об условиях программы МВФ ранее рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль:

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