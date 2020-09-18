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Всемирный банк все еще не дал Украине 350 млн долларов на борьбу с коронакризисом

18 сентября, 19:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министр финансов Сергей Марченко верит, что кредит общей совокупностью 700 млн долларов поступит уже до конца года

Украина все еще не получила от Всемирного банка одобренные еще в июне 350 млн долларов в качестве займа на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

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Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату 2 млрд и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к различным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал он.

В то же время, Марченко уверен, что кредит общей совокупностью 700 млн долларов поступит уже до конца года. При этом он уточнил, что изначально правительство рассчитывало получить больше кредита от Всемирного банка – 1 млрд долларов.

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"В связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до 700 млн долларов и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", – объяснил глава Минфина.

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Напомним, что директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс анонсировал предоставление Украине предоставление второго транша в рамках новой программы финансирования stand-by уже осенью.

В то же время, зампредседателя Делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон предупредила, что назначение Верховной Радой конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре ставит под угрозу выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро.

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Всемирный банк транш кредит на жилье макрофинансовая помощь Сергей Марченко
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