Всемирный банк все еще не дал Украине 350 млн долларов на борьбу с коронакризисом

Министр финансов Сергей Марченко верит, что кредит общей совокупностью 700 млн долларов поступит уже до конца года

Украина все еще не получила от Всемирного банка одобренные еще в июне 350 млн долларов в качестве займа на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

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Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату 2 млрд и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к различным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал он.

В то же время, Марченко уверен, что кредит общей совокупностью 700 млн долларов поступит уже до конца года. При этом он уточнил, что изначально правительство рассчитывало получить больше кредита от Всемирного банка – 1 млрд долларов.

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"В связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до 700 млн долларов и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", – объяснил глава Минфина.

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Напомним, что директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс анонсировал предоставление Украине предоставление второго транша в рамках новой программы финансирования stand-by уже осенью.

В то же время, зампредседателя Делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон предупредила, что назначение Верховной Радой конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре ставит под угрозу выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро.

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