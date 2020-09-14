Кредит ЕС в 1,2 млрд евро все ближе: Зеленский подписал нужный закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа, об этом сообщает пресс-служба Банковой.

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Реализация положений меморандума и соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый, говорится в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления государственными предприятиями, функционирования рынка газа.

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Напомним, 28 августа Зеленский обратился к ЕС с просьбой не тянуть с выделением Украине "исключительного" кредита в 1,2 млрд евро.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко 23 июня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией. В целом такая помощь ЕС предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал о новой программе Международного валютного фонда для Украины:

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