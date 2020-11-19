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Украина увеличила производство рыбного филе сразу на 41%

19 ноября, 15:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

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Украина в январе-сентябре 2020 года произвела 356,5 тонны замороженного рыбного филе. Это на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Такие данные официальной статистики обнародовало Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

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Кроме замороженного филе, выросло производство такой рыбной продукции:

В тренде
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  • вяленое или соленое филе (кроме копченого) и филе в рассоле – 1366,4 тонны (+43,1%);
  • соленая рыба (кроме сельди) – 1573 тонны (+20,9%);
  • сушеная и вяленая рыба – 3297,5 тонны (+12,5%);
  • тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый лосось (включая филе, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) – 460,9 тонны (+1,3%);
  • готовые продукты и консервы из сардин, кильки и шпрот (кроме фарша и готовых блюд) – 9842,7 тонны (+ 2,8%);
  • готовые продукты и консервы из другой рыбы (кроме фарша и готовых блюд) – 1666,6 тонны (+7,4%);
  • вяленая, соленая, сушеная рыба, рыба в рассоле – 7008,2 тонны (+7,2%).

При этом украинские прилавки по-прежнему заваливают импортной рыбой. Больше всего продукции поставляется в страну в замороженном виде.

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Кроме того, в целом с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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