Рыбные браконьеры нанесли Украине ущерб на 62 млн гривен

Рыбохрана отчиталась о проверках за восемь месяцев

Рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны за январь-август выявили более 33 тыс. правонарушений, которые нанесли государству ущерб на 62 млн гривен. Как сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, из них 31% нарушений (более 10 тыс.) являются грубыми.

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"Благодаря работе государственных инспекторов выявлено нарушений более чем на 62 млн грн убытков. Из них 37 млн гривен зафиксировало Азовское бассейновое управление, 7 млн гривен – Луганский рыбпатруль, 2,3 млн гривен – Киевский рыбпатруль, 2,1 млн грн – Черкасский рыбпатруль и 2 млн грн – Черноморское бассейновое управление", - говорится в сообщении.

Во время рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей почти 97 тонн водных биоресурсов и 38,6 тыс. единиц запрещенных орудий лова. Задержаны 982 транспортных средства.

За этот период составлено и направлено в суды более 11,7 тыс. дел для привлечения нарушителей к административной ответственности, из них 146 дел – для открытия уголовных производств.

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Напомним, ранее в Украине ужесточили наказания за незаконный вылов рыбы. Нарушение правил рыболовства влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 40 до 150 (ныне – от 2 до 10) не облагаемых налогом минимумов (от 680 до 2 тыс. 550 грн) и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от 200 до 300 (ныне – от 10 до 30) не облагаемых налогом минимумов (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн). Наказания за грубое нарушений правил рыболовства еще жестче.

Также новости "Сегодня" писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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