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Украина ограничила экспорт кукурузы

26 января, 14:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дефицит стране при этом не грозит, успокоили в правительстве

Украина в 2020/2021 маркетинговом году сможет продать за границу максимум 24 млн тонн кукурузы. При этом в 2020 году Украина собрала 29,8 млн тонн кукурузы.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики. Предельный объем экспорта кукурузы согласован с участниками рынка и будет вписан в Меморандум о взаимопонимании на рынке зерна.

При этом в министерстве уточнили, что нет "никаких проблем с экспортом кукурузы на внешние рынки". Не следует ожидать и дефицита этой культуры на внутреннем рынке.

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Предельный объем экспорта – это просто ориентир, который обеспечивает прогнозируемость рынка, добавили в Минэкономики. За 10 лет функционирования этого инструмента еще не было ни одного случая реальных ограничений экспорта.

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Напомним, ранее в Украине установили предельный объем экспорта для других видов зерна – 17,5 млн тонн для пшеницы и 1 тыс. тонн для ржи.

Как известно, всего в Украине в 2020 году собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

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зерно экспорт Украина кукуруза Минэкономики меморандум АПК внешняя торговля зерновые

Источник: Сегодня

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