Україна обмежила експорт кукурудзи

Дефіцит країні при цьому не загрожує, заспокоїли в уряді

Україна в 2020/2021 маркетинговому році зможе продати за кордон максимум 24 млн тонн кукурудзи. При цьому в 2020 році Україна зібрала 29,8 млн тонн кукурудзи.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки. Граничний обсяг експорту кукурудзи узгоджений з учасниками ринку і буде вписаний до Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна.

При цьому в міністерстві уточнили, що немає "ніяких проблем з експортом кукурудзи на зовнішні ринки". Не слід очікувати і дефіциту цієї культури на внутрішньому ринку.

Читайте також: Китай скуповує українську кукурудзу

Граничний обсяг експорту – це просто орієнтир, який забезпечує прогнозованість ринку, додали в Мінекономіки. За 10 років функціонування цього інструменту ще не було жодного випадку реальних обмежень експорту.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Україні встановили граничний обсяг експорту для інших видів зерна – 17,5 млн тонн для пшениці і 1 тис. Тонн для жита.

Як відомо, всього в Україні в 2020 році зібрали 65,4 млн тонн зернових з площі 15,3 млн га. Це майже на 7 млн тонн менше, ніж в 2019 році.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама