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Украина в этом году экспортировала больше зерна, чем в прошлом

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 19:03
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Кукурузы продано 1 млн 395 тыс. тонн, что на 769 тыс. тонн больше, чем в прошлом году
Экспорт украинского зерна превысил 13,1 млн тонн зерна
Экспорт украинского зерна превысил 13,1 млн тонн зерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина экспортировала 13 млн 135 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 1 млн 724 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

Об этом пишет сайт профильного министерства, передает Agrotimes.

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Всего в 2020/21 маркетинговом году было экспортировано 44,628 млн тонн зерновых и зернобобовых.

  • Экспорт украинской пшеницы достиг 7 млн ​​954 тыс. тонн, что на 6 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.
  • Украинского ячменя продано за границу 3 млн 587 тыс. тонн – на 795 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
  • Ржи экспортировано 29,5 тыс. тонн – это на 27,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Украинские сельхозпроизводители экспортировали 34,1 тыс. тонн муки пшеничной и других видов, что на 13,9 тыс. тонн меньше, чем в 2020 году.

В Украине увеличились запасы зерна

По состоянию на 1 сентября запасы зерна составляют 24,2 млн тонн, что больше на 7 млн тонн, чем в этот период 2020 года. 17,3 млн тонн зерна хранится на предприятиях. Это на 41% больше в сравнении с прошлым годом. На перерабатывающих предприятиях находится ещё 6,9 млн тонн, что больше на 39%, чем в 2020 году.

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В разрезе культур запасы зерновых и зернобобовых выглядят так:

  • 17,7 млн тонн пшеницы (+40% к прошлому году),
  • 3,5 млн тонн ячменя (+36%),
  • 1,2 млн тонн кукурузы (+11%),
  • 335,6 тыс. тонн ржи (+42%),
  • 704,9 тонн подсолнечника (-13%).

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина сообщил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.

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