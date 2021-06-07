Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2"

Президент Украины считает, что такое решение может подорвать доверие украинцев к США, но Америка остается единственной страной, которая способна остановить проект

Зеленского удивило решение Байдена / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, Reuters/Anton Vaganov

Президент Украины Владимир Зеленский узнал об отказе США вводить новые санкции против "Северного потока – 2" через прессу и "был удивлен несколько раз". Он уверен, что решение администрации Джо Байдена не направлено на поддержку Украины и может "ослабить доверие" украинцев к США.

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Об этом рассказал сам Зеленский в интервью Axios.

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", поскольку я действительно был удивлен несколько раз. Кроме решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу. <...> Это настоящее оружие в руках Российской Федерации... И я определенно не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой большой страной, как США", – заявил Зеленский.

Он добавил, что США все еще остаются единственной силой, которая может остановить строительство "Северного потока – 2". Поэтому Зеленский готов лично встретиться с Байденом перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Однако, как сообщили источники издания, этой встречи не будет из-за скандала в "Нафтогазе Украины".

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

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В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

А в ЕС опровергли заявления Путина, что Россия якобы достроила первую нитку "Северного потока – 2" вопреки санкциям и ограничениям: