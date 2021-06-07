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Здивувався кілька разів: Зеленського шокувала відмова від санкцій проти "Північного потоку – 2"

7 червня, 09:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Президент України вважає, що таке рішення може підірвати довіру українців до США, але Америка залишається єдиною країною, що здатна зупинити проєкт

Зеленського здивувало рішення Байдена

Зеленського здивувало рішення Байдена / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, Reuters/Anton Vaganov

Президент України Володимир Зеленський дізнався про відмову США вводити нові санкції проти "Північного потоку – 2" через пресу та "був здивований кілька разів". Він упевнений, що рішення адміністрації Джо Байдена не спрямоване на підтримку України і може "послабити довіру" українців до США.

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Про це розповів сам Зеленський в інтерв'ю Axios.

"Я кілька разів використовував слово "здивований", оскільки я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення Сполучених Штатів, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу. <...> Це справжня зброя в руках Російської Федерації... І я безумовно не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США", – заявив Зеленський.

Він додав, що США все ще залишаються єдиною силою, яка може зупинити будівництво "Північного потоку – 2". Тому Зеленський готовий особисто зустрітися з Байденом перед його самітом з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, як повідомили джерела видання, цієї зустрічі не буде через скандал в "Нафтогазі України".

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

А в ЄС спростували заяви Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням:

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