Здивувався кілька разів: Зеленського шокувала відмова від санкцій проти "Північного потоку – 2"

Президент України вважає, що таке рішення може підірвати довіру українців до США, але Америка залишається єдиною країною, що здатна зупинити проєкт

Зеленського здивувало рішення Байдена / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, Reuters/Anton Vaganov

Президент України Володимир Зеленський дізнався про відмову США вводити нові санкції проти "Північного потоку – 2" через пресу та "був здивований кілька разів". Він упевнений, що рішення адміністрації Джо Байдена не спрямоване на підтримку України і може "послабити довіру" українців до США.

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Про це розповів сам Зеленський в інтерв'ю Axios.

"Я кілька разів використовував слово "здивований", оскільки я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення Сполучених Штатів, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу. <...> Це справжня зброя в руках Російської Федерації... І я безумовно не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США", – заявив Зеленський.

Він додав, що США все ще залишаються єдиною силою, яка може зупинити будівництво "Північного потоку – 2". Тому Зеленський готовий особисто зустрітися з Байденом перед його самітом з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, як повідомили джерела видання, цієї зустрічі не буде через скандал в "Нафтогазі України".

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

А в ЄС спростували заяви Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням: