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Третья волна COVID-19 ударила по ценам на нефть

23 марта, 17:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Котировки эталонных сортов черного золота покатились вниз

Цены на нефть эталонных марок стремительно снижаются – стоимость Brent уже достигла 62 долларов за баррель. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 и третья волна пандемии в Европе. Это приводит к введению жестких карантинных ограничений, что омрачает перспективы спроса на нефть.

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Цена майского фьючерса на нефть марки Brent упала до 61,98 доллара за баррель к 17:38 по киевскому времени, по данным Investing. Это на 4,09% (2,64 доллара) меньше, чем на закрытии прошлых торгов.

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Майский фьючерс на WTI снизился на 4,45% (2,74 доллара) до 58,87 доллара.

В тренде
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"Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу третьей волны коронавируса в Европе, которая может негативно повлиять на перспективы восстановления экономики и энергетического спроса", – цитирует Интерфакс аналитика DailyFX Маргарет Янг.

Аналитик Think Markets Фавад Разакзада полагает, что спрос вырастет по мере ослабления ограничений на поездки в ближайшие месяцы, но "влияние этого будет в некоторой степени нивелировано увеличением запасов нефти".

Напомним, также по всему миру выросло число смертей от COVID-19. Что касается заражаемости, то в среднем по миру она повысилась на 8%, но в Европе рост составил 12%. При этом в Европе не утихают антикарантинные протесты:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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