Третя хвиля COVID-19 вдарила по цінам на нафту

Ціни на нафту еталонних марок стрімко знижуються – вартість Brent вже досягла 62 доларів за барель. Причиною стало зростання захворюваності COVID-19 і третя хвиля пандемії в Європі. Це призводить до введення жорстких карантинних обмежень, що затьмарює перспективи попиту на нафту.

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Ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent впала до 61,98 долара за барель до 17:38 за київським часом, за даними Investing. Це на 4,09% (2,64 долара) менше, ніж на закритті минулих торгів.

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Травневий ф'ючерс на WTI знизився на 4,45% (2,74 долара) до 58,87 долара.

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"Нафтові ціни знижуються на побоюваннях з стосовно третьої хвилі коронавируса в Європі, яка може негативно вплинути на перспективи відновлення економіки і енергетичного попиту", – цитує Інтерфакс аналітикиню DailyFX Маргарет Янг.

Аналітик Think Markets Фавад Разакзада вважає, що попит виросте в міру ослаблення обмежень на поїздки в найближчі місяці, але "вплив цього буде в деякій мірі нівельовано збільшенням запасів нафти".

Нагадаємо, також по всьому світу виросло число смертей від COVID-19. Що стосується заражуваності, то в середньому у світу вона підвищилася на 8%, але в Європі зростання становило 12%. При цьому в Європі не вщухають антикарантинні протести:

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