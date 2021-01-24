Судно "Фортуна" возобновило укладку трубы "Северного потока – 2" в водах Дании

Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" снова начала укладку трубы газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании.

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Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

Там отметили, что работы идут "в соответствии с полученными согласованиями".

Напомним, 19 января Соединенные Штаты расширили санкции против России в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций), в том числе в отношении трубоукладчика "Фортуна" и владеющей им компании "КВТ-Рус".

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Ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия не может заморозить строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому природный газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря, поскольку это частный проект. В то же время, по его словам, он не соответствует планам Евросоюза.

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