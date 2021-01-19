Боррель о Nord Stream 2: Заморозить не можем, но управлять будем по законам ЕС

Еврокомиссия не может заморозить строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому природный газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря, поскольку это частный проект.

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Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс.

"Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. (Евро)комиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение Союза, тогда как это – одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики", – сказал глава европейской дипломатии.

Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод. В том числе депутаты призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2".

Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".

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"Но, если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского Союза", – заметил высокий представитель ЕС.

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Напомним, ранее Боррель заявлял, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

Также сообщалось, что в самой Германии все чаще звучат призывы заморозить строительство "Северного потока – 2".

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