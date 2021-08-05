Суд снова забрал Запорожский титано-магниевый комбинат у Фирташа

Суд вернул ЗТМК в собственность государства, забрав его у компании Дмитрия Фирташа, которая, по мнению САП, не выполнила взятых на себя обязательств

Суд забрал ЗТМК у Фирташа и вернул государству / коллаж "Сегодня"

Хозяйственный суд Запорожской области 4 августа вернул в собственность государства цельный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината, удовлетворив иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "ЗТМК", о расторжении договора об учреждении этого общества.

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Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram.

В САП отметили, что Запорожский суд уже выносил подобное решение в июле 2018 года и оно было подтверждено судом апелляционной инстанции, но Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу "Толексис Трейдинг Лимитед", направил дело на новое рассмотрение.

"Сегодня суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства", – заявили в САП.

По мнению прокуратуры, инвестор сознательно не выполнил взятых на себя обязательств.

Что не так с ООО "ЗТМК"

САП установила, что в 2013 году, по результатам проведенного Фондом государственного имущества конкурса (ФДМУ) конкурса, с оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", входящей в группу компаний DF Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, был заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК" – якобы для привлечение инвестиций для создания высокорентабельного производства.

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Доля государства в новосозданном ООО "ЗТМК" составляла 51% (контрольный пакет), но фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций было растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными все с той же DF Group Фирташа.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. А на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн гривен.

Напомним, в июне Верховный Суд отказал Фирташу в получении 250 млн долларов с Одесского припортового завода, отказав в удовлетворении заявления компании Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Мы также писали, что в июне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.