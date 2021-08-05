Суд знову забрав Запорізький титано-магнієвий комбінат у Фірташа

Суд повернув ЗТМК у власність держави, забравши його у компанії Дмитра Фірташа, яка, на думку САП, не виконала взятих на себе зобов'язань

Суд забрав ЗТМК у Фірташа і повернув державі / колаж "Сьогодні"

Господарський суд Запорізької області 4 серпня повернув у власність держави цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату, задовольнивши позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр) і ТОВ "ЗТМК", про розірвання договору про заснування цього товариства.

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Про це повідомила прес-служба САП у Telegram.

У САП відзначили, що Запорізький суд вже виносив подібне рішення в липні 2018 року і воно було підтверджено судом апеляційної інстанції, але Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу "Толексіс Трейдинг Лімітед", направив справу на новий розгляд.

"Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП і своїм рішенням повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави", – заявили в САП.

На думку прокуратури, інвестор свідомо не виконав взятих на себе зобов'язань.

Що не так з ТОВ "ЗТМК"

САП встановила, що в 2013 році за результатами проведеного Фондом державного майна конкурсу (ФДМУ) конкурсу, з офшорною компанією "Толексіс Трейдинг Лімітед", що входить у групу компаній DF Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, був укладений договір про заснування ТОВ "ЗТМК" – нібито для залучення інвестицій для створення високорентабельного виробництва.

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Частка держави в новоствореному ТОВ "ЗТМК" становила 51% (контрольний пакет), але фактично підприємство було передане в управління наближеного до інвестора менеджмента, яким більшість із залучених інвестицій було розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії і перед кредиторами, пов'язаними все з тією ж DF Group Фірташа.

Надалі ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. А на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.

Нагадаємо, у червні Верховний Суд відмовив Фірташу в отриманні 250 млн доларів з Одеського припортового заводу, відмовивши в задоволенні заяви компанії Ostchem Holding Limited про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

Ми також писали, що у червні президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.