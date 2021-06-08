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Верховный Суд отказал Фирташу в получении 250 млн долларов с Одесского припортового завода

8 июня 2021 20:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Гражданский суд не удовлетворил заявление о исполнении арбитражного решения в споре Ostchem и ОПЗ

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ / Фото: AFP

8 июня Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда после рассмотрения апелляционных жалоб ОАО "Одесский припортовый завод" и Фонда государственного имущества Украины отменил решение Киевского апелляционного суда и отказал удовлетворении заявления компании Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма об истребовании четверти миллиарда долларов.

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Об этом Верховный Суд сообщает в своем Telegram-канале.

Напомним, 31 марта 2016-го Стокгольмский арбитраж удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, и приказал Одесском припортовом завода до 31 августа 2016-го воздержаться от отчуждения или обременения своих внеоборотных активов.

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25 июля 2016-го Стокгольмский арбитраж обязал Одесский припортовый завод уплатить Ostchem 193 млн долларов основного долга и 58 млн долларов штрафа в соответствии со ст. 7.2 контракта купли-продажи природного газа от 25 января 2013 года.

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В июле-2017 Одесский нефтеперерабатывающий завод был конфискован в пользу государства.

24 апреля 2019-го Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ostchem и дал разрешение на исполнение арбитражного решения.

А в мае-2019 Киевский апелляционный суд признал и дал разрешение на исполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому Одесский припортовый завод должен выплатить в пользу Ostchem 251 млн долларов за поставки газа.

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