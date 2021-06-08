Верховний Суд відмовив Фірташу в отриманні 250 млн доларів із Одеського припортового заводу

Цивільний суд не задовольнив заяву про виконання арбітражного рішення у спорі Ostchem та ОПЗ

Дмитро Фірташ / Фото: AFP

8 червня Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду після розгляду апеляційних скарг ПАТ "Одеський припортовий завод" та Фонду державного майна України скасував ухвалу Київського апеляційного суду і відмовив задоволенні заяви компанії Ostchem Holding Limited про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про стягнення чверті мільярда доларів.

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Про це Верховний Суд повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 31 березня 2016 року Стокгольмський арбітраж задовольнив клопотання Ostchem Holding Limited, котра належить бізнесмену Дмитру Фірташу, і наказав Одеському припортовому заводу до 31 серпня 2016 року утриматися від відчуження або обтяження своїх необоротних активів.

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25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав Одеський припортовий завод сплатити Ostchem 193 млн доларів основного боргу та 58 млн доларів штрафу, відповідно до ст. 7.2 контракту купівлі-продажу природного газу від 25 січня 2013 року.

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У липні-2017 Одеський нафтопереробний завод було конфісковано на користь держави.

24 квітня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ostchem і дав дозвіл на виконання арбітражного рішення.

А у травні-2019 Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким Одеський припортовий завод повинен сплатити на користь Ostchem 251 млн доларів за поставки газу.