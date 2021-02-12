Строительство "Северного потока – 2" временно остановилось

Строительство российского газопровода в водах Дании "Северный поток – 2" остановилось из-за непогоды. Судно "Фортуна", которое ранее начало укладку труб "Северного потока – 2", успело проложить всего несколько сотен метров.

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Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

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Работы свернули из-за шторма и холодного фронта, отмечает издание. Ожидается, что остановка продлится недолго – уже на следующей неделе работы должны возобновиться.

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Напомним, президент США Джо Байден призвал канцлера Германии Ангелу Меркель урегулировать вопрос строительства "Северного потока – 2" так, чтобы не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита газа через Украину.

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Он пообещал, что если Германия разработает такое решение, США могут отменить санкции против "Северного потока – 2".

Как известно, еще в бытность вице-президентом США Джо Байден во время своего визита в Стокгольм в августе-2016 раскритиковал соглашение ряда европейских стран по созданию "Северного потока – 2" и назвал его "плохой сделкой для Европы". Свои слова Байден повторил спустя пять лет, в январе-2021, когда стал президентом США.

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