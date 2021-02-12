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Будівництво "Північного потоку – 2" тимчасово зупинилося

12 лютого, 14:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Пауза триватиме недовго, впевнені джерела західних ЗМІ

Будівництво російського газопроводу в водах Данії "Північний потік – 2" зупинилося через негоду. Судно "Фортуна", яке раніше початок укладання труб "Північного потоку – 2", встигло прокласти всього кількасот метрів.

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Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на власні джерела.

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Роботи згорнули через шторм і холодний фронт, зазначає видання. Очікується, що зупинка триватиме недовго – вже наступного тижня роботи повинні поновитися.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель врегулювати питання будівництва "Північного потоку – 2" так, щоб не допустити експлуатацію газопроводу в разі скорочення транзиту газу через Україну.

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Він пообіцяв, що якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

Як відомо, ще в бутність віцепрезидентом США Джо Байден під час свого візиту до Стокгольма в серпні 2016 розкритикував угоду низки європейських країн зі створення "Північного потоку – 2" і назвав її "поганою угодою для Європи". Свої слова Байден повторив через п'ять років, у січні-2021, коли став президентом США.

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будівництво Nord Stream 2 Північний потік 2
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