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США могут увеличить размер военной помощи Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 сентября, 10:16
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Ежегодную помощь на оборону Украины могут увеличить на 50 млн долларов
Маркарова рассказала о возможном увеличении гуманитарной помощи Украине
Маркарова рассказала о возможном увеличении гуманитарной помощи Украине

Соединенные Штаты предложили увеличить размер военной помощи Украине.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала Маркарова.

По ее словам, Украина получит помощь в размере 500 млн долларов, если проект оборонного бюджета США на 2022 год будет принят с правками.

Гуманитарная помощь Украине от США

В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставляет дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины.

"Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать многих из примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия одобрила 600 млн

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Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 600 миллионов евро. Это второй транш макрофинансовой помощи нашей стране в рамках кредитной программы на 1,2 млрд евро, который мы получим приблизительно в октябре.

Как сообщали "Сегодня", ранее в Евросоюзе заявили, что Украина должна немедленно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, поскольку это является условием предоставления финансовой помощи и сохранения безвизового режима с ЕС.

Тем временем Украина ожидает от МВФ 750 млн долларов. Денис Шмыгаль рассказывал, когда ждать денег.

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