США могут остановить "Северный поток – 2" . "Нафтогаз" назвал два варианта

Глава Нафтогаза Витренко обсудит в США способы, как заблокировать реализацию "Северного потока – 2"

США продолжат санкции против «Северного потока – 2» / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Существует несколько способов остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2". Для этого Украина должна заручиться поддержкой Конгресса США и Белого дома.

Реклама

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который отправился с визитом в США.

"Наш приоритетный план в том, чтобы вместе с исполнительной ветвью власти США остановить "Северный поток-2". Для этого есть позитивные тенденции", – сказал он.

Читайте также: Сегодня "Северный поток – 2" начнут заполнять газом: пойдет ли российское топливо в Германию

По его словам, Госдепартамент США рассматривает вариант наложения действенных санкций против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкции, которые сделают невозможным сертификацию "Северного потока-2".

Реклама

"Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток-2" сейчас. Это наша приоритетная задача – убедить США сделать это сейчас", – сказал Юрий Витренко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток – 2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.