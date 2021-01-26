Снизить цену газа в платежках: насколько это реально

Первый шаг для уменьшения цифр в платежках – установление рыночной цены

Реально ли меньше платить за природный газ, если добывать украинское голубое топливо, и насколько могут подешеветь платежки.

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Корреспондент Юлия Дронник разбиралась для новостей "Сегодня".

В платежках за газ – много цифр и у каждого поставщика разные расценки, поэтому в платежках клиентов указаны разные суммы. Значение имеет сколько мы этого газа "накрутили" за месяц.

Кабмин решил, – следующие 2 месяца из-за карантина цена будет одинаковой для всех – 6 гривен 99 копеек за куб. Это дешевле, чем сейчас предлагает большинство поставщиков в стране. Некоторые и по 10 дерут. И даже когда рынок снова заработает, суммы в наших платежках могут остаться маленькими. Правда, необходимо сначала навести порядок на рынке газа.

Эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский объясняет:

"Первый шаг для уменьшения финансовых требований в платежках – это установление рыночной цены. Второй шаг – это уменьшение доли импортируемого газа и увеличение газодобычи в Украине".

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В прошлом году украинского голубого топлива закачали в ПХГ 20 млрд 200 млн кубометров. Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко рассказывает:

"Почти 90% природного газа добывается в двух крупнейших газодобывающих областях Украины – это Полтавская и Харьковская. В прошлом году государственные нефтегазодобывающие компании из-за усложненности добычи истощенных месторождений, сложной экономической ситуации снизили свою добычу почти на 2 процента".

Частных компаний меньше, но работают они эффективнее, – говорят эксперты. Генеральный директор Нефтегазового консультационного центра Андрей Закревский говорит:

"У нас имеются предприятия, частные предприятия, которые постоянно год от года увеличивают добычу газа. За счет чего? За счет привлекаемых космических, невероятных технологий".

Ма́чуховское месторождение в Полтавской области, где работает частная компания "ДТЭК Нефтегаз", считается сложным. Топливо залегает глубоко, да еще и под аномально высоким давлением. Чтобы здесь работать, нужно особое оборудование, еще и рабочих учить дополнительно необходимо. Но за прошедший год компания здесь пробурила еще четыре скважины. И превзошла собственный рекорд по добыче.

Генеральный директор компании "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров рассказывает:

"Мы продолжили системно инвестировать в развитие украинской газодобычи. Суммарно за прошлый год мы инвестировали 3 млрд гривен, что позволило нам продолжить динамику роста "ДТЭК Нефтегаз" и увеличить объёмы добычи на 11% до 1 млрд 840 млн кубометров".

Этого может хватить, например, для всей Харьковской области. Не только, чтобы котлеты жарить. На отопление и горячую воду тоже хватит. В целом в год Украине нужно около 30 млрд кубометров газа. Треть – импортного. И от этого тоже зависят цены в наших платежках.

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Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал, что украинцы получат платежки с новыми тарифами на газ только в марте, так как предельная цена газа 6,99 грн за кубометр устанавливается с 1 февраля. А платежки, которые придут в феврале – это счета за январь.

Также напомним, кроме установления предельной цены на газ, в Украине снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин намерен сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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