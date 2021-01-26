Знизити ціну газу в платіжках: наскільки це реально

Чи реально менше платити за природний газ, якщо видобувати українське блакитне паливо, і наскільки можуть здешевшати платіжки.

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Кореспондент Юлія Дронник розбиралася для новин "Сьогодні".

У платіжках за газ – багато цифр і у кожного постачальника різні розцінки, тому у платіжках клієнтів вказані різні суми. Значення має скільки ми цього газу "накрутили" за місяць.

Кабмін вирішив, – наступні 2 місяці через карантин ціна буде однаковою для усіх – 6 гривень 99 копійок за куб. Це дешевше, аніж нині пропонує більшість постачальників у країні. Дехто і по 10 править. Та навіть коли ринок знову запрацює, суми у наших платіжках можуть залишитись малими. Щоправда, треба спершу навести лад на ринку газу.

Експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський пояснює:

"Перший крок для зменшення фінансових вимог в платіжках – це встановлення ринкової ціни. Другий крок – це зменшення частки імпортованого газу і збільшення газовидобутку в Україні".

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Минулого року українського блакитного палива закачали у ПСГ 20 млрд 200 млн кубометрів. Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Артем Петренко розповідає:

"Майже 90% природного газу добувається в двох найбільших газовидобувних областях України – це Полтавська і Харківська. Минулого року державні нафтогазовидобувні компанії через ускладненість видобутку виснажених родовищ, складну економічну ситуацію знизили свій видобуток майже на 2 відсотки".

Приватних компаній менше, та працюють вони ефективніше, – кажуть експерти. Генеральний директор Нафтогазового консультаційного центру Андрій Закревский каже:

"У нас є підприємства, приватні підприємства, які постійно рік від року збільшують видобуток газу. За рахунок чого? За рахунок космічних, неймовірних технологій, які вони залучають".

Ма́чухівське родовище в Полтавській області, де працює приватна компанія "ДТЕК Нафтогаз", вважається складним. Паливо залягає глибоко, ще й під аномально високим тиском. Аби тут працювати, потрібне особливе обладнання, ще й робітників навчати додатково треба. Та за минулий рік компанія тут пробурила ще чотири свердловини. І перевершила власний рекорд з видобутку.

Генеральний директор компанії "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров розповідає:

"Ми продовжили системно інвестувати в розвиток українського газовидобутку. Сумарно за минулий рік ми інвестували 3 млрд гривень, що дозволило нам продовжити динаміку зростання "ДТЕК Нафтогаз" і збільшити обсяги видобутку на 11% до 1 млрд 840 млн кубометрів ".

Цього може вистачити, наприклад, для усієї Харківщини. Не лише, щоб котлети смажити. На опалення і гарячу воду теж стане. А загалом на рік Україні потрібно близько 30 млрд кубометрів газу. Третина – імпортного. І від цього теж залежать ціни у наших платіжках.

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Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що українці отримають платіжки з новими тарифами на газ лише у березні, оскільки гранична ціна газу 6,99 грн за кубометр встановлюється з 1 лютого. А платіжки, які прийдуть в лютому, – це рахунки за січень.

Також нагадаємо, окрім встановлення граничної ціни на газ, в Україні знизили тарифи для 14 облгазів. Внаслідок цього тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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