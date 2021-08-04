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СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы "Укрзализныци" на министра

4 августа 2021 21:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Совет нацбезопасности обязал назначить и. о. главы правления УЗ Александра Кубракова и требует от руководства компании разобраться с грузовыми перевозками

Александр Кубраков будет и. о. главы правления "Укрзализныци" / коллаж "Сегодня"

Александр Кубраков будет и. о. главы правления "Укрзализныци" / коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

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Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает "Интерфакс-Украина".

СНБО в первую очередь требует от руководства "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки. А также:

  • обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;
  • ввести программы восстановления инфраструктуры и подвижного состава, организовать закупку новых вагонов;
  • обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

Отметим, 30 июля Совет нацбезопасности и обороны принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

Сейчас и. о. главы УЗ Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве компанией.

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Напомним, 2 августа СНБО инициировал введение временного управления на АО "Укрзалиныця", заявив о критическом состоянии УЗ, которое угрожает нацбезопасности.

В СНБО в частности обвиняют топ-менеджмент в недосчете зарплат и неэффективных закупках, а также в невыполнении показателей по капитальным инвестициям и темпам электрификации железной дороги.

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