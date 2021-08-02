СНБО обвинило руководство УЗ в доведении компании до дефолта и потребовало немедленно его сменить

Критическая ситуация на УЗ свидетельствует об угрозах госбезопасности, что может привести к дестабилизации работы критических объектов железнодорожной отрасли, отмечает СНБО

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Совет нацбезопасности и обороны инициировал введение временного управления на АО "Укрзалиныця". Это связано с критическим состоянием УЗ, которое угрожает нацбезопасности, сообщает "Politeka".

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Согласно документу СНБО, который есть в распоряжении "ЭП", руководство компании не выполняет показатели по капитальным инвестициям и темпам электрификации железной дороги. Это вынуждает компанию закупать дизельное топливо у России.

Также в СНБО обвиняют топ-менеджмент в недосчете зарплат и неэффективных закупках. Сейчас и.о. главы УЗ Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве компанией.

В документе также сказано, что главная проблема УЗ – кредитные обязательства на 35,8 млрд грн и еще 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая ж/д".

Отмечается, что это грозит техническим дефолтом компании. Критическая ситуация на УЗ свидетельствует об угрозах госбезопасности, что может привести к дестабилизации работы критических объектов ж/д отрасли.

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Временное управление продлится до тех пор, пока не изберут главу правления и не сформируют орган управления компании.

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Как известно, с начала года в УЗ произошли уже два топливных кризиса, когда из-за дефицита дизтоплива движение поездов оказывалось под угрозой полной остановки.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак обвинил в топливных коллапсах руководство компании, которое неспособно к эффективному управлению компанией, а глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина заявила, что руководство "Укрзализныци" попросту издевается над людьми, бюджетом и страной.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК Константин Бондарев заявил, что нынешнее руководство "Укрзализныци" неэффективно, поэтому главу правления и набсовет необходимо сменить.

Он напомнил, что часть проблемных вопросов УЗ связаны непосредственно с Юриком, который возглавляет компанию уже во второй раз. Так, именно он ранее проводил так называемую реструктуризацию долгов УЗ, в результате чего ставки кредитов для УЗ оказались в среднем в два раза выше, чем на рынке.