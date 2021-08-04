РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови "Укрзалізниці" на міністра

Олександр Кубраков будет в. о. глави правління "Укрзалізниці" / колаж "Сьогодні"
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки глави правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає "Інтерфакс-Україна".
РНБО насамперед вимагає від керівництва "Укрзалізниці" привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення. А також:
- забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ;
- ввести програми відновлення інфраструктури та рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів;
- забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів в контейнерах; ввести швидкісний рух.
Зазначимо, 30 липня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби ухвалити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.
Зараз в. о. глави УЗ Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві компанією.
Нагадаємо, 2 серпня РНБО ініціювала введення тимчасового управлінняна АТ "Укрзаліниця", заявивши про критичний стан УЗ, що загрожує нацбезпеці.
У РНБО зокрема звинувачують топ-менеджмент у недосчете зарплат і неефективних закупівлях, а також у невиконанні показників з капітальних інвестицій і темпів електрифікації залізниці.