"Слуга народа" Семинский с помощью админресурса пытается "отжать" долю в 150 млн долл. от "Нефтегаздобычи", – Бутусов

Обвинение экс-министра транспорта Николая Рудьковского в похищении нардепа "Слуги народа" Олега Семинского является попыткой Семинского получить долю в крупнейшей газодобывающей компании Украины – "Нефтегаздобыча", – написал сегодня на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, изложив также историю конфликта.

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"Народный депутат Слуга народа Олег Семинский обвиняет экс-министра транспорта Николая Рудьковского, что якобы 8 лет назад, в 2012-м, Рудьковский организовал его похищение и пытки. В январе Семинский публично выдвинул требования к Рудьковскому отдать ему 10% акций компании "Нефтегаздобыча", которые якобы Рудьковский 20 лет назад при создании компании устно обещал отдать Семинскому 10%. Но когда акции Слуге не отдали, СБУ 25 февраля выдвинуло против Рудьковского подозрение в похищении человека – хотя эта статья не находится в подследственности СБУ", – пишет Бутусов, поясняя, что обвинению придется доказывать как сам факт похищения, так и факт якобы обещаний отдать акции.

Также Бутусов считает, что в войне за долю в "Нефтегаздобычи" "слуга народа" Семинский использует админресурс.

"Очевидно, что все дело крутится только благодаря админресурсу Слуг, прямым командам силовикам и прокуратуре от фракции и ОП. Семинского поддерживает бывший партнер Рудьковского по компании, а сейчас лютый оппонент Нестор Шуфрич, депутат ОПЗЖ", – заявляет журналист.

"Это история о том, что получить контроль над одной из крупнейших нефтедобывающих компаний в 90-х и получить депутатский мандат в 2019-м мог реально кто попало, кому надо было "порешать" свои личные коммерческие вопросы", - резюмирует Бутусов.

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Ранее Цензор.Нет опубликовал записи разговоров Семинского и Рудьковского, на которых Семинский заявляет, что стал самовольно забирать себе часть доходов компании, а также претендовал на переход с менеджерской должности к получению доли в компании.

На данный момент, по словам представителя акционера Рудьковского, Семинский далее претендует на долю в компании, пользуясь статусом народного депутата.

СМИ также опубликовали записи разговоров Семинского и Рудьковского, из которых следует, что Семинский готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата. В разговоре будущий депутат делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий.

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