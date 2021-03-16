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Нардеп "Слуги народа" Семинский признал подлинность записей о 7 млн за мандат

16 марта, 18:23

Ирина Ненько Ирина Ненько

Фигурант скандала подтвердил достоверность записи

Олег Семинский, народный депутат от "Слуги народа", фигурант скандала с обнародованного разговора, в котором выразил готовность заплатить 7 миллионов за мандат любой партии, подтвердил достоверность записи, сообщает "Obozrevatel".

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Напомним, Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий и озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат – семь миллионов долларов.

"Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность... Вплоть до коммунистов", – говорит он на записи.

В комментарии "Суспільному", Семинский признал, что разговор между ним и экс-нардепом Николаем Рудьковским, зафиксированный на записи, действительно имел место.

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"Разговор с Рудковским, фрагменты которого были использованы, действительно был в 2010-2011 году. Но во время нашего разговора Рудковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я удивлен, что вообще появились какие-то записи", - говорит нардеп.

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При этом он попытался оправдаться тем, что разговор о семи миллионах шел не в привязке к выборам, а в связи с намерением купить долю в бизнесе, а сам разговор был в вырван из контекста.

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