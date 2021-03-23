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"Слуга народу" Семінський за допомогою адмінресурсу намагається "віджати" частку в 150 млн дол. від "Нафтогазвидобування", – Бутусов

23 березня, 17:11

Ірина Ненько Ірина Ненько

"У січні Семінський публічно висунув вимоги до Рудьковського віддати 10% акцій компанії", – нагадує журналіст

Звинувачення ексміністра транспорту Миколи Рудьковського у викраденні нардепа "Слуги народу" Олега Семінського є спробою Семінського отримати частку в найбільшій газодобувній компанії України – "Нафтогазвидобування", – написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, виклавши також історію конфлікту.

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"Народний депутат Слуга народу Олег Семінський звинувачує ексміністра транспорту Миколу Рудьковського, що нібито 8 років тому, у 2012-му, Рудьковський організував його викрадення та катування. У січні Семінський публічно висунув вимоги до Рудьковського віддати йому 10% акцій компанії "Нафтогазвидобування", які нібито Рудьковський 20 років тому при створенні компанії усно обіцяв віддати Семінському 10%. Але коли акції Слузі не віддали, СБУ 25 лютого висунуло проти Рудьковського підозру у викраденні людини – хоча ця стаття не знаходиться в підслідності СБУ", – пише Бутусов, пояснюючи, що звинуваченню доведеться доводити як сам факт викрадення, так і факт нібито обіцянок віддати акції.

Також Бутусов вважає, що у війні за частку в "Нафтогазвидобуванні" "слуга народу" Семінський використовує адмінресурс.

"Очевидно, що вся справа крутиться тільки завдяки адмінресурсу Слуг, прямим командам силовикам і прокуратурі від фракції і ОП. Семінського підтримує колишній партнер Рудьковського по компанії, а зараз лютий опонент Нестор Шуфрич, депутат ОПЗЖ", – заявляє журналіст.

"Це історія про те, що отримати контроль над однією з найбільших нафтовидобувних компаній в 90-х і отримати депутатський мандат у 2019-му міг реально аби хто, кому треба було "вирішити" свої особисті комерційні питання", – резюмує Бутусов.

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Раніше Цензор.Нет опублікував записи розмов Семінського і Рудьковського, на яких Семінський заявляє, що став самовільно забирати собі частину доходів компанії, а також претендував на перехід з менеджерської посади до отримання частки у компанії.

На цей момент, за словами представника акціонера Рудьковського, Семінський далі претендує на частку в компанії, користуючись статусом народного депутата.

ЗМІ також опублікували записи розмов Семінського і Рудьковського, з яких випливає, що Семінський готовий був витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата. У розмові майбутній депутат ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій.

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Рудьковський Бутусов семинский Нафтогазвидобування
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