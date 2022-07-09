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Следом за Россией: почему белорусов на следующей неделе ждет полный провал

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июля, 15:35
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Окончательно все решится 13 июля
Своеобразный "капец" в форме дефолта будет пока формальным
Своеобразный "капец" в форме дефолта будет пока формальным / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Желание Минска платить по облигациям в белорусских рублях приведет страну к дефолту 13 июля.

Об этом сообщает международное агентство Fitch Ratings, снизив долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с CCC до C.

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Это произошло после оглашения Министерством финансов Беларуси 29 июня о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США вместо этого будут переводиться в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

Сразу после этого первый платеж по выплатам процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах США был произведен в местной валюте, что противоречит документации по облигациям, не допускающей расчетов в альтернативных валютах.

13 июля – конец льготного периода. Если платежи по еврооблигациям 2027 года в соответствии с начальными условиями не будут проведены до тех пор, Fitch сочтет это дефолтом и снизит рейтинг до RD (ограниченный дефолт) и выпуск долга на D.

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"Рейтинг будет повышен с RD только после того, как Беларусь нормализует свои отношения со своими международными кредиторами", – отмечается в сообщении агентства.

Россия впервые за сто лет объявила дефолт

Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

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"Объявление дефолта – это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства стран", – заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Напомним, что война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как видно на примере зерна. Больше всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит голод.

Также мы писали, как России постоянно удается избегать реального дефолта.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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