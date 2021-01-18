Ситуация непростая: как энергосистема Украины пройдет похолодание

Энергосистема Украины имеет все предпосылки для того, чтобы стабильно пройти снижение температуры воздуха, не прибегая к каким-то резким мерам.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, единственная сложность, которую сегодня ощущает энергетическая система – это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС.

"В этой связи были проведены совещания, приняты решения, в случае необходимости произойдет запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа. То есть, все к этому готовы", – рассказал глава правительства.

Он добавил, что необходимый дополнительный объем угля импортируется из Казахстана и других стран, кроме этого, увеличивает добычу угольная отрасль и поднимается на-гора необходимый объем угля.

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Премьер рассказал, что есть определенная инертность – когда склады были забиты углем, шахты сократили добычу, а теперь начинают работать на полную мощность. Но это займет определенное время.

"Смещение ремонтных программ отдельных атомных блоков, плюс похолодание, то есть увеличение спроса на электроэнергию – привели к быстрому, неожиданному срабатывания угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса занимает определенное время. Вот и возник такой плюс минус двух-трехнедельный разрыв. Но он некритичный. 15 января "Энергоатом" запустил один из своих блоков, далее, буквально на днях запускается второй блок. ... Поэтому, хочу всех успокоить, что ситуация не простая, но она и не является критически сложной", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, на Крещение, 19 января, еще будут сильные морозы, но уже с середины недели начнет резко теплеть, местами до 8 градусов тепла. Осадков практически не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.

Видео: Сегодня

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