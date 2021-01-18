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Резкое похолодание увеличило потребление газа в Украине

18 января, 15:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Страна стала сжигать 180 млн кубометров топлива в сутки

В Украине из-за серьезного похолодания и морозов растет суточное потребление газа. В последние дни оно достигло 180 млн куб. м, а по итогам 18 января ожидается рост и до 200 млн куб. м за сутки.

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Такие данные обнародовал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Макогон также отметил, что газотранспортная система Украины работает в штатном режиме.

"Все зависит от температуры внешней среды. 200 млн – это нормальное потребление для данной температуры", - добавил он.

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Как свидетельствуют данные компании, за последние отчетные сутки (16 января) из подземных хранилищ отобрали 103,5 млн кубометров газа. Для сравнения, неделей ранее, 9 января, из хранилищ отобрали 66,01 млн кубов газа за сутки.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, морозы в Украине продержатся еще три дня, температура воздуха будет доходить до -25 градусов.

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газ похолодание ГТС Украина морозы ПХГ

Источник: Сегодня

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