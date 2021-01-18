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Різке похолодання збільшило споживання газу в Україні

18 січня, 15:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Країна стала спалювати 180 млн кубометрів газу на добу

В Україні через серйозного похолодання і морози росте добове споживання газу. В останні дні воно сягло 180 млн куб. м, а за результатами 18 січня очікується зростання і до 200 млн куб. м за добу.

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Такі дані оприлюднив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Макогон також зазначив, що газотранспортна система України працює в штатному режимі.

"Все залежить від температури зовнішнього середовища. 200 млн – це нормальне споживання для цієї температури", - додав він.

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Як свідчать дані компанії, за останні звітні добу (16 січня) з підземних сховищ відібрали 103,5 млн кубометрів газу. Для порівняння, тижнем раніше, 9 січня, зі сховищ відібрали 66,01 млн кубів газу за добу.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, морози в Україні протримаються ще три дні, температура повітря буде доходити до -25 градусів.

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газ похолодання ГТС Украина морози ПСГ

Джерело: Сьогодні

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