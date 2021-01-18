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Ситуація непроста: як енергосистема України пройде похолодання

18 січня, 16:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вугільні шахти почали працювати на повну потужність, каже Денис Шмигаль

Енергосистема України має всі передумови для того, щоб стабільно пройти зниження температури повітря, не вдаючись до якихось різких заходів.

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Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система – це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС.

"У зв'язку з цим були проведені наради, прийняті рішення, в разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу. Тобто всі до цього готові", – розповів глава уряду.

Він додав, що необхідний додатковий обсяг вугілля імпортується з Казахстану та інших країн, окрім цього, збільшує видобуток вугільна галузь і піднімається на-гора необхідний обсяг вугілля.

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Прем’єр розповів, що є певна інертність – коли склади були забиті вугіллям, шахти скоротили видобуток, а зараз починають працювати на повну потужність. Але це займе певний час.

"Зміщення ремонтних програм окремих атомних блоків, плюс похолодання, тобто збільшення попиту на електроенергію – привели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу займає певний час. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив. Але він некритичний. 15 січня "Енергоатом" запустив один зі своїх блоків, далі, буквально на днях запускається другий блок. … Тому, хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона і не є критично складною", – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, на Водохреща, 19 січня, ще будуть сильні морози, але вже з середини тижня почне різко теплішати, місцями до 8 градусів тепла. Опадів практично не буде.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у зв'язку з приходом сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні
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Казахстан похолодання вугілля мазут морози енергосистема Денис Шмигаль
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