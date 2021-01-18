Ситуація непроста: як енергосистема України пройде похолодання

Енергосистема України має всі передумови для того, щоб стабільно пройти зниження температури повітря, не вдаючись до якихось різких заходів.

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Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система – це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС.

"У зв'язку з цим були проведені наради, прийняті рішення, в разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу. Тобто всі до цього готові", – розповів глава уряду.

Він додав, що необхідний додатковий обсяг вугілля імпортується з Казахстану та інших країн, окрім цього, збільшує видобуток вугільна галузь і піднімається на-гора необхідний обсяг вугілля.

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Прем’єр розповів, що є певна інертність – коли склади були забиті вугіллям, шахти скоротили видобуток, а зараз починають працювати на повну потужність. Але це займе певний час.

"Зміщення ремонтних програм окремих атомних блоків, плюс похолодання, тобто збільшення попиту на електроенергію – привели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу займає певний час. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив. Але він некритичний. 15 січня "Енергоатом" запустив один зі своїх блоків, далі, буквально на днях запускається другий блок. … Тому, хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона і не є критично складною", – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, на Водохреща, 19 січня, ще будуть сильні морози, але вже з середини тижня почне різко теплішати, місцями до 8 градусів тепла. Опадів практично не буде.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у зв'язку з приходом сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні

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