Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думали

Аналитики прогнозируют снижение цен на главную весеннюю ягоду, но его еще придется подождать

Клубники будет больше, чем ожидалось / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Из-за холодной и дождливой весны урожай клубники в Украине уменьшился. Но к середине мая появились оптимистичные прогнозы – оказалось, что заморозки, в отличие от прошлого года, все же не повредили ягоду. Поэтому урожай оказался неплохим. Цены на ягоду, правда, упадут не сразу, сообщили аналитики УКАБ.

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"В прошлом сезоне объемы производства клубники сократились из-за заморозков. В этом году по состоянию на середину мая насаждения клубники не пострадали от заморозков, поэтому при благоприятных дальнейших погодных условиях ожидается большее предложение на рынке. <...> Хотя на данный момент цена на клубнику достаточно высока, стоит ожидать ее снижения в течение ближайших двух недель по мере увеличения предложения", – объяснила аналитик Светлана Литвин.

Сейчас, по данным "Инфо-Шувар", килограмм украинской продают оптом в среднем за 102,5 грн/кг. В рознице цены составляют порядка 200 гривен за кило.

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По подсчетам экспертов, обычно в Украине производится около 55-60 тыс. тонн клубники в год. Только 12% этой клубники выращивают специализированные предприятия, остальная ягода – с обычных огородов.

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Экспортные поставки клубники, кстати, значительно превышают импорт. В 2020 году было экспортировано 2,7 тыс. тонн ягоды, а импортировано – 0,6 тыс. тонн. Основными покупателями украинской клубники были европейские страны, львиную долю среди которых занимают поставки в Польшу (в 2020 году – 53%).

Производство и экспорт украинской клубники / Фото: УКАБ

Напомним, ранее наши эксперты уже прогнозировали что основной наплыв украинской клубники будет с середины мая.